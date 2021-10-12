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Muğla İzmir Aydın deprem şiddeti kaç oldu? Muğla İzmir Aydın deprem mi oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Muğla İzmir Aydın deprem şiddeti kaç oldu? Muğla İzmir Aydın deprem mi oldu?

Muğla İzmir Aydın deprem mi oldu? Muğla İzmir Aydın deprem şiddeti kaç? Ege Denizi’nde meydana gelen büyük bir sarsıntının ardından vatandaşlar Muğla İzmir Aydın deprem şiddeti kaç sorusunun cevabını araştırıyor.

Muğla İzmir Aydın deprem mi oldu? Muğla İzmir Aydın deprem şiddeti kaç? Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Muğla İzmir Aydın deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Depremin şiddeti yoğun şekilde araştırılıyor.

MUĞLA İZMİR AYDIN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre; Yunanistan'ın Girit adasında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildiği bildirildi. Depremin derinliği ise 6.62 km olarak ölçüldü.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı.

EMSC, depremin büyüklüğünü ilk olarak 6,2 olarak açıklarken, daha sonra 6,3 olarak güncelledi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.12 12:24:04 35.0113 26.3135 16.2 -.- 6.3 6.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 11:13:32 39.5540 26.1677 26.9 -.- 1.7 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.10.12 10:57:20 38.7273 31.3755 6.6 -.- 2.1 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.12 09:35:06 38.9012 38.1938 9.7 -.- 2.3 -.- KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2021.10.12 07:05:01 36.2592 26.9862 7.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.12 06:46:37 36.4785 27.1532 1.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 06:35:50 37.8720 26.9522 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.12 06:14:13 36.2028 27.0382 21.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.12 06:12:25 37.9350 27.7580 9.2 -.- 1.1 -.- KOPRUOVA-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel


2021.10.12 06:05:07 37.8605 29.6848 18.2 -.- 0.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.12 05:53:59 36.6087 27.7978 75.1 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 05:08:17 36.9750 27.7132 5.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 04:49:53 37.8660 26.8002 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.12 04:22:58 36.4015 27.1995 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 04:10:55 36.9248 27.6540 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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