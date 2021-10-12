Muğla İzmir Aydın deprem şiddeti kaç oldu? Muğla İzmir Aydın deprem mi oldu?

MUĞLA İZMİR AYDIN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre; Yunanistan'ın Girit adasında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildiği bildirildi. Depremin derinliği ise 6.62 km olarak ölçüldü.