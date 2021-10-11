Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’den oyuncu Tamer Karadağlı’ya tebrik telefonu: Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı

"ÖCALAN'IN TERÖRİSTBAŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?"

"Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş" diyen Karadağlı, "Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın teröristbaşı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye. Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan." şeklinde konuştu.