Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'den oyuncu Tamer Karadağlı'ya tebrik telefonu: Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, son günlerde Altın Portakal ödüllerinde oyuncu Nihal Yalçın'la yaşadığı durum nedeniyle gündemde olan sinema ve tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirterek tebrik etti. Tamer Karadağlı ""Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın teröristbaşı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye" ifadelerini kullanmıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli Altın Portakal ödüllerinde yaşadığı olay sonrası açıklamlarda bulunan sinema ve tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı'yı telefonla arayarak kendisine tebrik etti. Bahçeli, Karadağlı'ya terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirtti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Karadağlı'yı aradığını MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in ifadeleri şu şekilde;
Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı'yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı'yı tebrik etmişlerdir.
CESUR DAVRANIŞINDA YALNIZ BIRAKMAYIZ
Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı'nın, Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.
Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı'nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."
NE OLMUŞTU?
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik Türkiye'nin gündemine oturdu.
ÖCALAN'IN TERÖRİST BAŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?
Yalçın, ödül töreni sonrasında sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Karadağlı'yı taklit etti.
Karadağlı ise tüm bu yaşananlara konuk olduğu canlı yayında cevap verdi. Yalçın'a HDP milletvekillerinin sahip çıktığını belirten ünlü aktör, "Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye" ifadelerini kullandı.
"HDP MİLLETVEKİLLERİ SAHİP ÇIKTI"
Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili sesizliğini bozan Tamer Karadağlı, "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum politik açıdan değerlendirmedim. 'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış. Demirtaş ne dedi. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı."
"ÖCALAN'IN TERÖRİSTBAŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?"
"Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş" diyen Karadağlı, "Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın teröristbaşı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye. Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan." şeklinde konuştu.
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