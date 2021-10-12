CHP neden erken seçim istiyor? AK Partili vekil Cevdet Yılmaz’dan A Haber’de FETÖ’ye af vaadine sert tepki

ÇİFTÇİYE VERGİ MÜJDESİ

AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz, "Geçen hafta plan ve bütçe komisyonumuzda çok önemli bir kanun teklifini görüştük ve kabul ettik. 64-65 maddelik bir düzenleme. Mükellef lehine önemli noktalar içeriyor. Genel Kurul'da ne diyecekler göreceğiz." dedi.

Tarım desteklerine de değinen Yılmaz, "Pandemi döneminde geçici bir muafiyet getirilmişti, şimdi kalıcı olacak. Esnafla ilgili düzenlemeler var. 800 binden fazla mükellefi ilgilendiriyor. Tarım desteklerinde vergi vardı onu da kaldırıyoruz." şeklinde konuştu.