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CHP neden erken seçim istiyor? AK Partili vekil Cevdet Yılmaz'dan A Haber'de FETÖ'ye af vaadine sert tepki

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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CHP neden erken seçim istiyor? AK Partili vekil Cevdet Yılmaz’dan A Haber’de FETÖ’ye af vaadine sert tepki

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında CHP’nin neden erken seçim istediğini deşifre etti. CHP’nin FETÖ’ye af vaadinde bulunduğu iddialarını cevaplayan AK Partili Yılmaz, "Topyekun affedeceğim demenin sonu başka yerlere gider ve millet bunu affetmez.” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, A Haber'de Sabah Ajansı'nın konuğu olduğu. Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz, Vergi Düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

ÇİFTÇİYE VERGİ MÜJDESİ

AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz, "Geçen hafta plan ve bütçe komisyonumuzda çok önemli bir kanun teklifini görüştük ve kabul ettik. 64-65 maddelik bir düzenleme. Mükellef lehine önemli noktalar içeriyor. Genel Kurul'da ne diyecekler göreceğiz." dedi.

Tarım desteklerine de değinen Yılmaz, "Pandemi döneminde geçici bir muafiyet getirilmişti, şimdi kalıcı olacak. Esnafla ilgili düzenlemeler var. 800 binden fazla mükellefi ilgilendiriyor. Tarım desteklerinde vergi vardı onu da kaldırıyoruz." şeklinde konuştu.

"MUHALEFET PROJE YERİNE ÇATIŞMA ORTAMI SERGİLİYOR"

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, CHP ve İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'nı hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

A Haber canlı yayınında konuşan AK Partili Yılmaz, "Muhalefet 20 yıldır gidici olduğumuz söylüyor, halkımız her seferinde gerekli cevabı veriyor. Yerel ve genel seçimlerle birlikte referandum yaşadık ve hepsinde halkın takdirini kazandık. Halk her şeyi görüyor. Polemiklere göre değil hayata değen proje ve çalışmalara göre oy veriliyor." dedi.

Muhalefet sorununun yaşandığını belirten Yılmaz, "Projelerininiz ortaya koyun. Bu memlekette neler yapacaksınız, neleri hayata geçireceksiniz? Bir şeyleri olmadığı için ortada sadece çatışma ortamı var." İfadelerine yer verdi.

HP'DEN FETÖ'YE AF VAADİ Mİ?

AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz, CHP'nin "KHK'lıların bütününü iade edeceğiz" sözlerine tepki gösterdi.

CHP'nin FETÖ'ye af vaadi mi? sorusuna cevap veren Yılmaz, "15 Temmuz'da yaşadıklarımıza karşı bu sözler çok ciddi bir yaklaşım farkıdır. Bir hukuk mekanizmaları vardır. Bunlar neyin ne olduğunu ayrıştırır. Bu memleketin gördüğü en hain girişimdir 15 Temmuz. Hukuk içinde bunun hesabı sonuna kadar soruluyor. Bir takım eksikler, yanlışlar olabilir bunu ayıklaması gereken de siyaset değil hukuktur. Topyekun affedeceğim demenin sonu başka yerlere gider ve millet bunu affetmez." şeklinde konuştu.

NEDEN ERKEN SEÇİM İSTİYORLAR?

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, muhalefetin erken seçim çığırtkanlığını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Yılmaz erken seçim çağrılarına şu sözlerle cevap verdi;

2021'i neden ısrarla erken seçim yılı hissediyorlar? Millete bunu açıklamaları gerekiyor. Artık eski Türkiye yok. Türkiye'de şuan erken seçimi gerektiren bir durum yok. Eski sistemle Türkiye'nin neler yaşadığını vatandaşımız biliyor. İstikrarsızlıktan siyasi çatışmalara kadar her şey ortadaydı. Dünyanın çok zor bir döneminde buna geçildi. Muhalefet ise bunu dünyadaki finansal kriz, pandemi ve 15 Temmuz'u hiçe sayarak hükümete yıkmaya çalışıyor. Eğer Türkiye'de yeni sistem olmasaydı ne pandemi, ne Karabağ, ne Libya ne de kriz konularında bu kadar aktif olunamazdı."

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