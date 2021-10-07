Savunmada devrim gibi yeni hamle! Tüm tehlikelere siper olacak

DAKİKADA 4 BİN MERMİ ATIYOR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre sistem, gemileri; güdümlü mermiler, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı koruyabiliyor. Sistemin üzerindeki elektro-optik sistemde; soğutmalı termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçer bulunuyor.

Dakikada 4.000 mermi atış kapasitesine ve 2.000 metre etkili menzile sahip sistemde, 20 mm döner namlulu silah sistemi kullanılacak. Atım hızı 3000-4000 atım/dk olan sistem, 3.500 kilogram ağırlığa ve 1.500 adetlik mühimmat kapasitesine sahip olacak. Sistemin karadaki kritik üs ve tesisleri koruması için bir versiyonunun geliştirildiği de öğrenildi.