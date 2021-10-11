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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında gittiği Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi'de görüştükleri konuların takibini yaptık." ifadesini kullandı.

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