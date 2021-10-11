"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'a yeni dava: 2608 yıla kadar hapis isteniyor

ŞİRKETLER TOPLAMDA ZARAR ETMİŞ

İddianamede, oyunun işleyişine göre yatırımcı oyuncunun sanal olarak oluşturduğu çiftlikten elde ettiği sanal ürünleri paraya çevirebildiği, sanal hayvanların ömrünün bir yıl olduğu, para kazanmaya başlayan oyuncuların bu durumu sürdürebilmek ve gelirlerini arttırabilmek için daha çok yatırım yapmaya yöneltildiği, oyuncuları teşvik edebilmek için Çiftlik Bank oyununun ilk dönemlerinde referans sistemiyle üyelikler sağlanıp referans geliri olarak eski üyelere avantaj verildiği belirtildi.

Sonrasında referans sistemine son verilip bayilik ağı oluşturulduğu, ayrıca klan uygulamasının geliştirildiği kaydedilen iddianamede, bu yöntemlerle yatırımcı oyuncuların yatırımlarını arttırmaları ve sürekli yeni oyuncu katılımının devam etmesinin garantilenmek istendiği, önceki referanslı oyuncuların bir bölümünün bayi sahibi olarak faaliyetlerine devam ettiği, bayilerin klan oluşumunda öncü oldukları, böylece sürekli yeni katılımcıların sisteme dahil edilmesi, yatırılan paraların arttırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturulduğu aktarıldı.

İddianamede, para akışının daha yüksek olması nedeniyle ilk aşamada oyuncuların kar ediyormuş gibi göründüğü, oysa firmanın bir gelirinin olmadığı, sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin gerçek yatırım yapılıyormuş izlenimi yaratmaya yönelik olduğu, şirketlerin zarar ettikleri vurgulandı.