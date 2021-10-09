Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal mektubuna sert tepki
Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Suriye ile ilgili aldığı kararı mektup ile iletti. Jeoe Biden'ın Türkiye için kullandığı ifadeler ise tepki çekti. Biden, Suriye'deki "acil durum halini" uzattığını belirterek, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri eylemlerin ve operasyonların DAEŞ ile mücadeleye zarar verdiğini iddia etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan skandal mektupa sert tepki geldi. Bakan Çavuşoğlu, "ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. Bu ABD kanunlarına göre suç. " dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Ankara'da gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal mektubuna sert tepki gösterdi.
DOĞRUYU SÖYLEMİYOR
ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasına ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine değinen Çavuşoğlu, "Öncelikle bu mektup, kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ve bu paragrafları Amerikan yönetimi daha önce de kullandı. Aslında Amerikan yönetimi, Kongreye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor." ifadelerini kullandı.
Bunun sebebi olarak, ABD'nin PKK'yı terör örgütü kabul ederken YPG'yle iş birliği yapması olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD'nin bu örgüte çok ciddi destek verdiğinin altını çizdi.
Çavuşoğlu, ABD kanunlarına göre bu durumun suç olduğunu vurgulayarak "Burada bulunma amacının da DEAŞ'la mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz. DEAŞ'la biz mücadele ettik. Göğüs göğse DEAŞ'la mücadele eden tek ordu, NATO içinde ve dünyada bizim ordumuzdur." diye konuştu.
Bu mücadele sonucunda 4 bin civarında teröristin öldürüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, yabancı teröristlere yönelik ve Türkiye içinde alınan tedbirler ile uluslararası mücadeleye de destek verildiğine işaret etti.
PEKİ BU TERÖRİSTLERİ, SURİYE'DEN ORAYA KİM GÖTÜRDÜ?
Çavuşoğlu, DEAŞ'ın Afganistan'da güçlenmemesi için Taliban'la angajmana girmenin görüşüldüğünü de hatırlatarak "Peki bu teröristleri, Suriye'den oraya kim götürdü? 'YPG, mücadele etti' diyorlar ya, bunları önce bazı şehirlerden otobüslerle taşıdılar sonra uçaklarla aldılar, götürdüler Afganistan'a bıraktılar." diye konuştu.
ABD'nin Suriye ve Irak politikalarıyla birlikte tüm politikalarının Avrupa'da ve NATO'da tartışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, tüm bunların plansız ve öngörüsüzce yapıldığını kaydetti.
ABD BU YANLIŞ POLİTİKALARINDAN VAZGEÇSİN
Çavuşoğlu, bu plansız politikaların etkisinin Afganistan'da ve Irak'ta görüldüğüne işaret ederek "Suriye'nin o bölgesinde de etkisini görüyoruz. Ayrılıkçı, Suriye'yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne Amerika destek veriyor. Önce Türkiye'yi suçlamak yerine ABD, kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da Amerikan Kongresine de daha dürüst davransın. Çünkü oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var, düzgün ve dürüst olmayan bilgiler var." değerlendirmesinde bulundu.
BIDEN'DAN SKANDAL MEKTUP
Beyaz Saray'ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye'deki hem de Suriye ile ilişkili durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı. Biden'ın da, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydetti.
MEKTUP PELOSİ'YE İLETİLDİ
ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Suriye ile ilgili aldığı kararı mektup ile iletti.
Biden'ın Türkiye için kullandığı ifadeler ise tepki çekti.
Suriye'deki "acil durum halinin" uzattığını belirten Biden, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri eylemlerin ve operasyonların DAEŞ ile mücadeleye zarar verdiğini iddia etti:
"Suriye'deki ve Suriye ile ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti'nin kuzeydoğu Suriye'ye askeri saldırı düzenleme eylemleri, DAEŞ'i yenme politikasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Bu nedenle, Suriye'deki durumla ilgili olarak 13894 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilan edilen ulusal olağanüstü halin devam ettirilmesi gerektiğine karar verdim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF'ten son dakika açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
- Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın Yalan" şarkısıyla O Ses Almanya'da gündem oldu!
- MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?
- Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...
- 9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Gözler ÖSYM'de! DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu?
- Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?
- ŞOK'ta %50'ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili kaç gün yapılacak? MEB'den tatil açıklaması
- DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2021 Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?
- 932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...