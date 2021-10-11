SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu (11 Ekim 2021)

1. doz ortalaması yüzde 87,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 666 bin 626'a yükseldi.

BAKAN KOCA: DUYDUĞUMUZ ÜZÜNTÜ ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan 24 saatlik verileri değerlendirdi.

Bakan Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.

AŞILAMA VERİLERİ! 2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR



Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.