SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu (11 Ekim 2021)
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan 24 saatlik verileri değerlendirdi.
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 11 Ekim 2021'e ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Türkiye'de son 24 saatlik verilere göre 30 bin 563 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu.
Bir günde toplam 355 bin 15 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 861 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,81 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 87,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 666 bin 626'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan 24 saatlik verileri değerlendirdi.
Bakan Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.
AŞILAMA VERİLERİ! 2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
10 EKİM
9 EKİM
İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL! YENİ HARİTA YAYINLANDI (25 EYLÜL İLE 1 EKİM)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli ve Samsun'da oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 25 Eylül ile 1 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.
Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun oldu. Bu illerde vaka oranları; Bursa 363,75, Uşak 315,62, Balıkesir 208,50, Kırklareli 200,70, Sakarya 449,53, Ardahan 243,34, Edirne 171,18, Mersin 138,86, Denizli 158,71, Samsun 338,33 olarak kayıtlara geçti.
Bakan Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ili paylaşarak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
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