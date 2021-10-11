İsmet Uçma kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti milletvekili İsmet Uçma neden öldü?
İsmet Uçma kimdir? AK Parti milletvekili İsmet Uçma neden öldü? 66 yaşındaki AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'dan kötü haber geldi. Uçma’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. 1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da dünyaya gelen Uçma, bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Peki; İsmet Uçma kimdir?
İsmet Uçma kimdir? İsmet Uçma neden öldü? AK Parti milletvekili İsmet Uçma'dan kötü haber geldi. Uzun bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Uçar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık durumunun kötüleştiği öğrenilen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Peki; İsmet Uçma kimdir?
İSMET UÇMA KİMDİR?
İsmet Uçma, 1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da dünyaya geldi. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi.
Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıydı.
İsmet Uçma, bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Sağlık durumunun kötüleştiği öğrenilen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, yoğun bakıma kaldırıldı. Uçma'nın sevenlerinden dua beklediği ifade edilmesinin ardından kötü haber geldi. İsmet Uçma 66 yaşında hayatını kaybetti.
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