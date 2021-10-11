Çengelköy’deki Bekar Deresi’nin rengi değişti: Lağım kokusu tüm sahili sardı! Vatandaşlar İBB’ye isyan etti

"İSTANBUL'A YAKIŞMAYAN BİR GÖRÜNTÜ"

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Betül Tıkız, "Burası için büyük bir problem bu. Bu koku bu manzaraya yakışmıyor. Neden çözüm bulamıyorlar, onu da anlamış değilim. Buraya güzel bir hafta sonu yürüyüşü yaparak manzarayı izlemek için gelmiştik ama koku gerçekten dayanılacak gibi değil. İstanbul'a yakışmayan bir görüntü" diye konuştu.