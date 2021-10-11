Çengelköy'deki Bekar Deresi'nin rengi değişti: Lağım kokusu tüm sahili sardı! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti
Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'nden gelen kötü kokular etkisini sürdürüyor. CHP'li İBB tarafından henüz çözüme kavuşturulamayan ağır kokular vatandaşında tepkisine yol açtı. Tepkilere neden olan Bekar Deresi’nde kokunun yanı sıra suyun renginde meydana gelen değişimde havadan görüntülendi.
Üsküdar Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara henüz bir çare bulunamadı.
Başta çevre esnafı olmak üzere vatandaşlar da uzun süredir ağır koku yaymaya devam eden Bekar Deresi için İBB'nin çözüm üretmesini istedi.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Esnafın, kafe çevrelerine vantilatör koyarak kokuyla mücadele etmeye çalıştığı görülürken suyun içerisinde batan bir sandalında bulunması şaşkınlık oluşturdu. Hafta sonunda Çengelköy'e gelen vatandaşlar ise oluşan ağır kokuya sitem etti.
Öte yandan Bekar Deresi'nde oluşan suyun rengindeki değişim havadan görüntülendi.
"İSTANBUL'A YAKIŞMAYAN BİR GÖRÜNTÜ"
Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Betül Tıkız, "Burası için büyük bir problem bu. Bu koku bu manzaraya yakışmıyor. Neden çözüm bulamıyorlar, onu da anlamış değilim. Buraya güzel bir hafta sonu yürüyüşü yaparak manzarayı izlemek için gelmiştik ama koku gerçekten dayanılacak gibi değil. İstanbul'a yakışmayan bir görüntü" diye konuştu.
"KOKUYU ALAN BURAYI TERK EDİYOR"
Bir diğer vatandaş İbrahim Köse, "Koku gerçekten rahatsız edici. Esnaf vantilatör koymuş ama bu çare değil. İnsanlar buraya fotoğraf çekilmeye geliyor. Kokuyu alan burayı terk ediyor. Acilen bu koku sorununun çözülmesini istiyoruz. Çünkü rahatsız edici bir boyutta uzun süredir devam ediyor. Umarım bir an önce çözüm bulunur" dedi.
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