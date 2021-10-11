Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi! Işığa 250 metre
Karadeniz ile Akdeniz arasındaki Geminbeli Tüneli için Sivas Valisi Salih Ayhan'dan açıklama geldi. Yapımına 2013'te başlanan, her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan tünelde; tüplerin birinde ışık görüldü, diğerinde çıkışa son 250 metre mesafe kaldı.
Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalara devam ediliyor.
"YÜZDE 75'İ BİTTİ"
Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, "İlimizin coğrafya büyüklüğünü biliyoruz. Ülkemizin yüz ölçümü olarak ikinci büyük ili. Hem özel idare yolları hem de kara yolları olarak da geniş bir ilimiz. Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'müzün de bunun üstesinden gelecek bir kapasitesi var. Şu ana kadar ilimizde 55 proje yürütülmektedir. Bu projelerin başında da Geminbeli Tüneli var. Sivas-Malatya, Divriği, tarihi köprülerin restorasyonu gibi projeler var ama bunlardan en önemlisi bizi kuzeye bağlayan Geminbeli Tüneli'dir. Bu tünelimiz 2 tüpten oluşuyor ve toplam uzunluğu 8 bin 600 metredir. Birinci tüpün hemen hemen tamamı bitti." dedi.
Vali Ayhan sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"İkinci tüpün ise 250 metresi kaldı. Tabi bu tip tünel inşaatlarının hafriyatı bitirmekle kalmıyor; elektrik, mekanik, güvenlik gibi işler kaldı ama baktığımız zaman işin yüzde 75'i bitti. Tünelin 2022 yılının sonunda hizmete girmesini bekliyoruz. Tabi bazen böyle işlerde ufak tefek aksamalar oluyor ama en geç 2023 olarak da söyleyebiliriz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hedefi; 2022 yılının sonunda tüm altyapısı bitmiş vaziyette Suşehri Geminbeli Tüneli'ni bitirmek"
Kış aylarında sürücülerin bu bölgede zorluk yaşadığını belirten Vali Ayhan, "Bu tünel, hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem de kış dönemi çok zorlu geçiyor, burada da kaliteli ve konforlu bir yolculuk olacak. Hafif bir tipide Geminbeli Geçidi çok kolay kapanan bir yol. Dolayısıyla bunlara baktığımız çok önemli bir proje. İnşallah bittiğinde çok kaliteli, konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlayacak" diye konuştu.
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