Başkan Erdoğan Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlandı! "Durmak yok yola devam"

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlandı.

Katılımcıları Adana'dan en kalbi duygularla selamlayan Erdoğan, Adana'da bir başka coşku olduğunu ve şu anda İstanbul'a dönüş yaptığını söyledi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi'ndeki açılış törenleri ve Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde binlerce insanla bir arada olduklarını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yönelik milyarlarca dolarlık yatırımın temellerini attıklarını kaydetti.

Aynı zamanda 26 fabrikanın da açılış törenini yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Millet, AK Parti'den birçok şeyler bekliyor. 'AK Parti varsa biz varız' diyorlar ve yola da AK Parti ile beraber devam kararını benim aziz milletim vermiş durumda. Onun için de 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Çok çalışacağız ve 2023 inşallah bu milletin geleceğe yönelik karar yılı olacaktır. Bu kararın da Başakşehir en önemli unsurlarından bir tanesidir."

Katılımcılara, "Hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Hazırız" cevabı aldıktan sonra "Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben inanıyorum ki Başakşehir, bugüne kadar nasıl güçlü olarak hep imzasını attıysa bundan sonra da yine güçlü olarak yoluna devam edecektir. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.'' diye konuştu.