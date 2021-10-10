İYİ Parti’de eş kıyağı kazan kaldırdı! 1 kişi için 500 vatandaş hiçe sayıldı

Fakat kendisi bizleri hem Whatsapp grubundan çıkararak hem de bilgi vermeden ilçe toplantıları yapmaya, yönetim kurulu üyelerini aleyhimize kışkırtmak yoluyla usulsüzlüklerini örtmeye çalıştığını öğrendik.

Bu sorunları İl Başkanına bilgi olarak aktarmamıza rağmen Coşkun Tatar'ın bu keyfi ve sorumsuzca yönetimi devam etti. İl Başkanı da bu duruma göz yumarak kendisine sahip çıktı. İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı kınayarak İYİ Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz."