CHP'li Tuncay Özkan'ın vatandaş "polislerden artan kumanyaları topluyor" algısı boşa çıktı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bir algı operasyonuna daha girişti. Özkan, sosyal medya hesabından vatandaşlar "polislerden artan kumanyaları topluyor" paylaşımı büyük tepki topladı. Adana Emniyet Müdürlüğü, Özkan'ın bu skandal paylaşımını yalanlayan görüntüleri servis etti.
ÖZKAN'DAN OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMA ÇABASI
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" açıklaması toplumda olumsuz bir algı yaratmaya çalıştı.
ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Açıklamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü ardından program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin verildiği görüntüyü paylaştı.
Paylaşılan görüntüyle birlikte, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada hesabı Twitter'da yaptığı açıklama yalanlandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak?
- İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir?
- Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir?
- Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!
- KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvuru dönemi başladı mı?
- Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!
- E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? İnternetten kimler isim değişikliği yapabilir?
- Formula 1 şifresiz mi şifreli mi? 2021 Türkiye GP Formula 1 F1 hangi kanalda?
- Formula 1 puan durumu güncel! 2021 Formula 1 Türkiye kim kazandı?
- S Sport şifresiz izleme yolları! 2021 S Sport frekans! S Sport şifresiz mi yayınlanıyor?
- Formula 1 canlı izleme yolları 2021! Türkiye GP Formula 1 F1 şifresiz canlı izleme ekranı!
- Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!