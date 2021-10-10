Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain hakkında resmi açıklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedi. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır" denildi.

HUKUKUN KURALLARI GEÇERLİDİR

Açıklamada "Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açıklamadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklamasında "masumiyetin korunması" ve "soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi" ilkelerine aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

İFTİRADIR

"Bu gerçekliğe rağmen aksini ima etmek, uyuşturucu mücadelesinde hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır."

Kolombiya Kokain Yakalaması pic.twitter.com/3fLo3g0FML — Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) October 10, 2021