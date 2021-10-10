CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesi seçimlerde aday olacak yorumlarını beraberinde getirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya platformlarında profil resmini değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ön plana çıkarttığı fotoğraf sosyal medyada cumhurbaşkanlığına adaylığına yönelik bir hamle olarak yorumlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada profil fotoğrafını değiştirdi. Twitter'da arka plandaki CHP logosunu kaldıran Kılıçdaroğlu, Türk bayrağını kullandı.
ADAY OLACAK İDDİASI
Kılıçdaroğlu'nun profilindeki değişiklik sosyal medyada, "2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak" şeklinde yorumlandı.
"#GELİYORGELMEKTEOLAN"
Ayrıca CHP Genel Başkanı'nın Twitter ve Facebook profilinde arka plan fotoğrafında #GeliyorGelmekteOlan yazdığı da görüldü.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE DEMİŞTİ?
Ekrem İmamoğlu, son yaptığı açıklamada İstanbul'a odaklandığını belirtse de "cumhurbaşkanı adayı değilim" dememişti. Mansur Yavaş ise ağustos sonu katıldığı bir televizyon programında "Kemal Kılıçdaroğlu aday olun derse" cümlesine "O zaman düşünmek lazım" diyerek kapıyı kapatmadığını göstermişti.
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