CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamlesi seçimlerde aday olacak yorumlarını beraberinde getirdi

ÖNLERİNİ KESME HAMLESİ Mİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu ve Yavaş'ın isimleri için "Belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli" diyerek bu isimlerin önünü kesmişti.