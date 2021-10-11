Muhalefet yalan fabrikasına döndü

EMİNE ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTALAR

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve bazı haber siteleri Emine Erdoğan'ın sözlerine yönelik bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Emine Erdoğan'ın 6 yıl önce, Mali'nin bir önceki dönem Cumhurbaşkanı'nın eşi Aminata Keita'ya söylediği "Mangoyu kurutup saklayın" sözleri "Emine Erdoğan'dan vatandaşa tasarruf tavsiyesi: Mangoyu kurutup saklayın" şeklinde çarpıtılarak servis edildi.