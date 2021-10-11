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Muhalefet yalan fabrikasına döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Muhalefet yalan fabrikasına döndü

AK Parti, haftalık 'yalan raporu'nu yayımladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “kebapçı” diyerek konuşturduğu ve CHP meclis üyesi adayı çıkan şahıs, en fazla konuşulan yanlanlardan biri oldu.

Millet İttifakı partileri CHP, İYİ Parti ile gizli ortakları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yalan ve algı operasyonunda birbiriyle yarışıyor. İşte AK Parti'nin haftalık raporuna yansıyan yalanlardan bazıları:

KEBAPÇI CHP MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Sabah'un haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevaben, partisinin 6 Ekim 2021 tarihli grup toplantısında kürsüye "kebapçı" diyerek İbrahim Çetinkaya isimli şahsı çıkardı.

Daha sonra Çetinkaya'nın CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

EMİNE ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTALAR

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve bazı haber siteleri Emine Erdoğan'ın sözlerine yönelik bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Emine Erdoğan'ın 6 yıl önce, Mali'nin bir önceki dönem Cumhurbaşkanı'nın eşi Aminata Keita'ya söylediği "Mangoyu kurutup saklayın" sözleri "Emine Erdoğan'dan vatandaşa tasarruf tavsiyesi: Mangoyu kurutup saklayın" şeklinde çarpıtılarak servis edildi.

FOX'TAN TERÖRE DESTEK

Raporda 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde azmettirici ve teröre destek vermesi nedeniyle hüküm giymiş Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Fox tv yayınına çıkarılmasına tepki gösterildi.

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