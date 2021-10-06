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HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Dosya Anayasa ve Adalet Komisyonu'na gönderildi

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Dosya Anayasa ve Adalet Komisyonu’na gönderildi

1 Ekim itibarıyla TBMM'de mesaiye başlarken yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık dosyaları da meclise sunuldu. HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderildi.

Yeni yasama yılında HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Milletvekili Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandı.

Buna göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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