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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki saldırıya kınama

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Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yemen’deki saldırıya kınama

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki patlamaya ilişkin "Menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Yemen'in Aden vilayetinde Aden Valisi Lamlas'a yönelik yapılan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada "Yemen'in Aden vilayetinde bugün Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas'ın konvoyuna bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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