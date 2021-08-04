PKK'nın inlerine girdik! Mehmetçik Avaşin’e bayrak dikti
Son dakika haberine göre: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatının 100’üncü gününde PKK’nın can damarı olan Avaşin’de kontrol tamamen sağlandı. Harekatın başlamasından bu yana 223 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 13'ünün yönetici düzeyde sorumlu oldukları bildirildi.
Teröristlerin ülkemize sızarak hain kanlı saldırılar gerçekleştirmelerini önlemek için Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile daha iç kesimlerdeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekâtının 100'üncü gününde PKK'nın can damarı olan Avaşin'de kontrol tamamen sağlandı. Harekâtın başlamasından bu yana 223 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 13'ünün yönetici düzeyde sorumlu oldukları bildirildi.
AĞIR DARBE VURULDU
Kuzey Irak'ın ülkemize sınır noktasındaki Metina Vadisi ile eş zamanlı Avaşin-Basyan ve Zap Vadisine 23 Nisan'da başlatılan hava destekli kara harekâtında Mehmetçik teröristlere 100 günde ağır darbe vurdu. Harekâtın başlamasından bu yana 223 terörist etkisiz hale getirildi.
28 yeraltı tüneli de hava harekatlarında kullanılamaz hale getirildi. Hainlerin, Mehmetçiğin geçiş güzergahı üzerinde yer alan patika yollar, zırhlı araçların kullanabileceği stabilize yollar, çatışma anında helikopterlerin indirme yapabileceği stratejik hakim tepelere tuzakladıkları bin 537 mayın ve el yapımı tahrip gücü yüksek bombalar da imha edildi.
Ele geçen silahların ABD'nin Suriye'de PYD'ye sağladığı sözde yardım silahlarından olduğu bildirildi. Yeraltı tünellerinde ayrıca 8 ton kuru gıda, erzak ve tıbbi ilaç ve medikal malzemeler de bulunarak yerinde imha edildi.
CİHAZLAR ABD MENŞELİ
Avaşin'in Werheli bölgesinde 200 kişi kapasiteli teröristlerin ideolojik eğitimler aldıkları, sözde kongre ve konferans adı altında hain eylem planları yaptıkları bir yeraltı sığınağı da nokta hava harekâtıyla kullanılamaz hale getirildi.
İmha edilen en önemli hedeflerden biri de terör örgütünün birbirleriyle iletişimi sağladıkları sözde muhabere merkezi oldu. Metina Vadisi içindeki Kaşuran Kampında, Kandil başta olmak üzere bölgeler arası bağlantının sağlandığı telsiz komuta merkezi olarak kullanılan iki ayrı sığınak da içindeki cihazlarla birlikte imha edildi.
Burada ele geçirilen bazı uzun menzilli sahra adı verilen sabit telsiz cihazları ile el telsizlerinin de ABD menşeli olduğu belirlendi.
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