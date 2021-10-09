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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan anneannesini kaybeden Mete Gazoz’a taziye telefonu

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Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan anneannesini kaybeden Mete Gazoz’a taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’u telefonla arayarak, anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede; merhume Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahmaz'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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