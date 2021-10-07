Kobani provokasyonunda delil karartan FETÖ’cü 183 polis ihraç edildi

Bazıları halen tutuklu olan eski polislerden, bir kısmının da yurtdışına kaçtıkları belirlendi. O dönem Kobani olaylarıyla ilgili yargılamaları yapan üst düzey bir yargı mensubu, "FETÖ'nün buradaki asıl amacı bölge halkıyla devleti karşı karşıya getirmekti. Fail diye karşımıza çıkardıkları kişilerin pijamayla, terlikle yakalandıklarına, bazılarının cezaevinde, bazılarının askerde olduklarına tanıklık ettik.

Amaçları masum insanları fail diye fişleterek devlete düşman haline getirmek, diğer yandan da asıl failleri gizleyerek onların dışarıdaki provokasyonlarına çanak tutmaktı. Bu soruşturmada görev alanların hatırı sayılı bir kısmının FETÖ'den ihraç olmaları da oldukça manidar" dedi.