Son dakika: PKK elebaşı Murat Karayılan’ın saklandığı Bole Kampı’na hava harekâtı! Sözde Doğu Karargâhı sorumlusu öldürüldü
Son dakika haberine göre PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın saklandığı Bole Kampı’na, F-16’larla hava harekâtı düzenlendi. Sözde Doğu Karargâhı sorumlusu da öldürüldü.
Kuzey Irak'taki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı devam ederken, TSK önceki gece, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın saklandığı, Kandil'deki en önemli barınma alanlarından biri olan Bole Kampı'na, F-16'larla hava harekâtı düzenledi.
Terör örgütüne ait sözde akademi adını verdikleri ideolojik eğitim kampı, uçaksavar mevzileri ile yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı hastane olarak kullanılan iki ayrı nokta ve telsiz komuta merkezi kullanılamaz hale getirildi.
PKK'YA SİHA DARBESİ
Aynı saatlerde İran ve Irak sınırında yer alan Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal İlçesi kırsalındaki Şivan, Seydan ve Xase Vadisi'nin kesiştiği noktada yer alan bir dere yatağına SİHA ile düzenlenen diğer hava harekâtında da PKK'nın lojistik sorumluları olan biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.
SÖZDE DOĞU KARARGâHI SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Sabah'ta yer alan habere göre Pençe Yıldırım harekâtının sürdüğü Avaşin-Basyan bölgesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin ise "Rüstem" kod adlı sözde Doğu karargâhı sorumlusu olduğu bildirildi. Diğer taraftan Metina'da 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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