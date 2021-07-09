Niğdeli vatandaştan CHP'li Veli Ağbaba'ya Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: Üç nesildir CHP seçmeniyim ve onun liderlik yapabileceğine inanmıyorum

"ŞİMDİ BAŞKA BİR ŞEY KONUŞUYORUZ"

Ağbaba da "Şu anda başkan kim olacak diye konuşmuyoruz. Şimdi başka bir şey konuşuyoruz." karşılığını verdi.

CHP Esnaf Masası heyetindeki milletvekilleri; esnaf, sivil toplum kuruluşları, meslek, ziraat ve ticaret odaları ile muhtar ziyaretlerine yarın da devam edecek.