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Niğdeli vatandaştan CHP'li Veli Ağbaba'ya Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: Üç nesildir CHP seçmeniyim ve onun liderlik yapabileceğine inanmıyorum

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Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Niğdeli vatandaştan CHP'li Veli Ağbaba'ya Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: Üç nesildir CHP seçmeniyim ve onun liderlik yapabileceğine inanmıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Niğde'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Ağbaba sokaktaki vatandaşlarla da sohbet ederken bir vatandaşın tepkisi dikkat çekti. Vatandaş "Üç nesildir CHP seçmeniyim, şu an Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 2023 yılında yapılacak seçimlerde adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyetinin Niğde'deki temasları sürüyor.

Ağbaba ve beraberindekiler, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek Başkan Alim Yeşil, oda başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi. Daha sonra Niğde Ticaret ve Sanayi Odasına (NİTSO) geçen Ağbaba, Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLİK YAPACAĞINA İNANMIYORUM

Heyetin NİTSO ziyareti öncesi, Ayhan Şahenk Bulvarı'nda, CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, Ağbaba'ya, "Toplumda oluşan genel bir görüş var. Üç nesildir CHP seçmeniyim, şu an Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum. Bir CHP seçmeni olarak bana da kulak verin, beni de küstürmeyin" dedi.

"ŞİMDİ BAŞKA BİR ŞEY KONUŞUYORUZ"

Ağbaba da "Şu anda başkan kim olacak diye konuşmuyoruz. Şimdi başka bir şey konuşuyoruz." karşılığını verdi.

CHP Esnaf Masası heyetindeki milletvekilleri; esnaf, sivil toplum kuruluşları, meslek, ziraat ve ticaret odaları ile muhtar ziyaretlerine yarın da devam edecek.

CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ankara'da katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ifade etti.

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayını açıklayan Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, geçmişte yaptığı açıklamalarda "Dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini" iddia ederek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gönüllü olduğunu ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" ifadelerini de kullanmıştı.

Göreve geldiği 2010'dan beri 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevaplamıştı.

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