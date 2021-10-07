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Son dakika: Trabzon Havalimanı'nda hareketli saatler! Cezire Havayolları'na ait uçakta bomba ihbarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2021
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Son dakika: Trabzon Havalimanı’nda hareketli saatler! Cezire Havayolları’na ait uçakta bomba ihbarı

Son dakika haberleri... Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Bu sabah saatlerinde Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Detaylar gelecek...

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