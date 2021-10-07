Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
Rebiülevvel ayı mesajları sözleri arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Mübarek aylardan birisi olan Rebiülevvel ayında Müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek ve bu ayı huzurlu bir şekilde geçirmeye çalışacak. İslam alemi için önemli aylardan olan Rebiülevvel ayı 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendiriliyor. İşte; en güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları sözleri!
Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! 2021 Rebiülevvel ayı tüm faziletiyle idrak edilmeye başlandı. Bu yıl 7 Ekim tarihinde giriş yapılan Rebiülevvel ayı 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Rebiülevvel ayı mesajları sözleri de sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Birbirinden güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajlarına haberimizden ulaşabilir ve bu mesajları WhatsApp veya sosyal medya üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. İşte; Rebiülevvel ayı mesajları sözleri!
REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI SÖZLERİ!
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.
Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...
Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti...
Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız ve cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.
'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…
Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…
Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.
O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edensin, rahîmsin.
Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Rebiülevvel ayınız hayırlı olsun…
*"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
*Kelime-i Şahadet getirmek
*Estağfurullah çekmek.
*Fatiha suresini okumak.
*Amenerrasulü'nü okumak
*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.
REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ NELERDİR?
*Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.
*Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.
*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;
REBİÜLEVVEL NE DEMEKTİR?
Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammet'in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
- Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu borçlarda maaşınız bloke olabilir! Maaşın 4’te 1’i eksik yatabilir…
- Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?
- MEB son dakika: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?
- 731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...
- Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...