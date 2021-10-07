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Son dakika: Yolcu uçağında bomba ihbarı! İşte ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 07.10.2021 12:46
Son dakika haberi... Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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