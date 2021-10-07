07 Ekim 2021, Perşembe
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Son dakika: Yolcu uçağında bomba ihbarı! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi... Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.