07 Ekim 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Trabzon'da yolcu uçağında bomba ihbarı! Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: 57 kişi tahliye edildi
Son dakika haberleri... Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ustaoğlu, “57 kişi tahliye edildi, bagajlar detaylı aranıyor” ifadelerini kullandı.