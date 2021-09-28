Avrupa'da Osmanlı hazımsızlığı! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan küstah sözler
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Osmanlı ve Türkiye hazımsızlığı tavan yaptı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile buluşmasında küstah mesajlar veren Macron, Yunanistan'ın, Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne sürdü.
Emmanuel Macron, Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Louvre Müzesindeki "Paris-Atina: Modern Yunanistan'ın doğuşu" adlı sergiyi ziyaret etti.
YUNANİSTAN'IN ETEĞİNE SIĞINDI
Burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın "devlet-ulus" olmadan önce bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini belirterek, "Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir." ifadesini kullandı.
MACRON'UN OSMANLI KORKUSU SÜRÜYOR
Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne süren Macron, bunun Avrupa'nın tarihinde ilk olduğunu ve Avrupa için çok şey ifade ettiğini dile getirdi.
MACRON YUNAN'A ÖNCE YAĞ YAKTI! KOKUSU SONRA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Miçotakis'in Paris'e ziyaretinde Fransa ile Yunanistan'ın arasında savunma alanında birkaç milyon avroluk yeni bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi.
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