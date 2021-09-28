Avrupa’da Osmanlı hazımsızlığı! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan küstah sözler

YUNANİSTAN'IN ETEĞİNE SIĞINDI

Burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın "devlet-ulus" olmadan önce bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini belirterek, "Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir." ifadesini kullandı.