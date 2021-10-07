İşte Başkan Erdoğan önderliğinde son 20 yıldaki yatırımlar! Ulaşım sağlık ekonomi terörle mücadele ve niceleri...

Mavi Vatan'da yapılan çalışmaların da yer aldığı videoda, Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesinin İzmir'de, ikincisinin Hatay'da devreye alındığı, 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği hatırlatıldı.