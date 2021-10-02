Fransa Devlet Başkanı Macron yine haddini aştı! Cezayir üzerinden Türkiye’yi hedef aldı

Suçlamalarını sürdüren Macron, "Türklerin daha önce Cezayir'de oynadıkları rolü ve hakimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Sadece bizim sömürgeci olduğumuzu söylüyorlar ve Cezayirliler buna inanıyor. Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir devleti var mıydı? Asıl soru bu." ifadelerini kullandı.