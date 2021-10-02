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Fransa Devlet Başkanı Macron yine haddini aştı! Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Fransa Devlet Başkanı Macron yine haddini aştı! Cezayir üzerinden Türkiye’yi hedef aldı

Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi Cezayir üzerinden hedef aldı. Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir, Paris Büyükelçisini geri çağırdı.

"Cezayir tarihi Türk etkisiyle tamamen yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor." diyen Macron, Türkiye'yi ve Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı.

Suçlamalarını sürdüren Macron, "Türklerin daha önce Cezayir'de oynadıkları rolü ve hakimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Sadece bizim sömürgeci olduğumuzu söylüyorlar ve Cezayirliler buna inanıyor. Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir devleti var mıydı? Asıl soru bu." ifadelerini kullandı.

PARİS BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir, Paris Büyükelçisini geri çağırdı. Büyükelçinin geri çağırılmasının gerekçesi hakkında bilgi verilmezken, konuyla alakalı ilerleyen zamanda bir açıklama yapılacağı aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberler, büyükelçinin geri çağırılmasının Macron'un Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçladığı açıklamalarıyla ilgili olduğu yönünde.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

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