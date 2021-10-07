Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü kutladı. İki lider aynı zamanda bölgesel konuları da ele aldı.
İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Yapılan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.