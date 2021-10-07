Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Yapılan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.