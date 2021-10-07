AK Parti 93 bin kişilik "Teşkilat Akademisi" için start veriyor! İlk ders Başkan Erdoğan'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR- GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı tanıtım toplantısında konuştu.

AK Parti AR-Ge ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerine yaklaşık iki yıl kala 81 il ve 973 ilçede AK Parti yöneticilerinin tam 12 farklı alanda ve 10 hafta sürecek çok kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulacağını kaydetti. Şen," Biz büyük bir teşkilatız, girdiği her seçimi birinci olarak kazanmış, zaferden zafere koşmuş, sürekli taarruz halinde, sürekli zafer halinde bir teşkilat, bir siyasi partiyiz ve sürekli ülkenin iktidarında olmuş bir partiyiz. Birinci 20 yıl böyle geçti, ikinci 20 yıl da zaferden zafere, daha büyük, daha büyük, bir Türkiye ile geçecek" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şen, Teşkilat Akademisi'nin aylar süren planlamalar neticesinde ortaya çıktığı ve bu amaçla bilimsel anlamda kullanılabilir 56 bin soru formunun işlenmesiyle bir ihtiyaç eğitim analizi oluşturulduğunu kaydetti.