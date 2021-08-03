HDP Selahattin Demirtaş'ın Kobani sözlerini yalanladı

HDP KARAR VE ZİMMET DEFTERİNİ GÖNDERDİ

Bu kapsamda, 9 Temmuz'da ikinci kez HDP'ye gönderilen "acele" ibareli yazıda, daha önce de MYK tutanaklarının istendiği hatırlatılarak, bu belgelerin hemen dava dosyasına kazandırılması gerektiği vurgulandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yazıdan sonra HDP, 2 Ağustos'ta, 2014'e ait MYK karar ve zimmet defterlerini gönderdi. Mahkemeye ulaşan üst yazıda, belgelerin bir kısmının, 2015'te HDP Genel Merkezi'nde çıkan yangında hasar gördüğü belirtildi.