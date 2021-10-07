CHP’den dayakçı vekil Hüseyin Yıldız’a ’çıt’ yok!

Yaklaşık 7 yıl önce özel kadın danışmanı S.B.'yi Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi, yine Ankara'da tokatlamıştı. İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise kendisini elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, 'Çıkaramazsın' cevabını verince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında CHP'li Yıldız, kadın danışmanını tokatladı.