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CHP'den dayakçı vekil Hüseyin Yıldız'a 'çıt' yok!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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CHP’den dayakçı vekil Hüseyin Yıldız’a ’çıt’ yok!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösteren ve sözde kadın hakları savunuculuğu yapan CHP'de şiddet krizi meydana geldi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, kadın danışmanı E.Ş.'yi tokatlaması sonrasında Genel Merkez, konuyu incelemek üzere iki Genel Başkan Yardımcısını görevlendirildi. E.Ş.'nin şiddete maruz kaldığını partinin üst yönetimine anlatmasının ardından gözler CHP Genel Merkezinin alacağı karara çevrildi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösteren ve sözde kadın hakları savunuculuğu yapan CHP, bu kez de kadına şiddetle gündeme geldi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşık 7 yıl önce özel kadın danışmanı S.B.'yi Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi, yine Ankara'da tokatlamıştı. İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise kendisini elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, 'Çıkaramazsın' cevabını verince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında CHP'li Yıldız, kadın danışmanını tokatladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Milletvekilinin dokunulmazlığı gerekçesiyle meclis polisinin müdahale edemediği öğrenilirken, E.Ş. ailesi ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şiddete maruz kaldığını kaydeden E.Ş.'ye karşın milletvekili Yıldız hakkındaki suçlamaları reddetti.

İKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Aynı zamanda E.Ş. CHP Genel Merkezi'ne gitti. E.Ş.'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine yaşadıklarını anlatmasının ardınadn konunun incelenmesi için genel başkan yardımcıları Muharrem Erkekli ile Gülizar Biçer Karaca görevlendirildi. CHP Genel Merkezinin birlikte çalıştığı danışmanını tokatlayan milletvekili Hüseyin Yıldız hakkında alacağı karar bekleniyor.

CHP’nin dayakçı vekili Yıldız kadın danışmanına el kaldırdı CHP'NİN DAYAKÇI VEKİLİ YILDIZ KADIN DANIŞMANINA EL KALDIRDI
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