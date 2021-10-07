Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 Şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır. 51 üniversite öğrencisi puan yeterliliğiyle burs kazanmıştır. 8 öğrencinin ise "şehit çocuğu" olması nedeniyle bursları devam etmektedir. Sonuç olarak herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.