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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

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Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Yapılan resmi açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2016-2021 yıllarında toplam 91.369 öğrenciye burs verilmiştir. Başvurular, öğrencilerin beyanına göre güven esasına dayalı olarak elektronik ortamda alınmakta ve değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden geldi.

İşte yapılan resmi açıklama;

Sn. Kılıçdaroğlu'nun CHP grubunda kurumumuz aleyhine yaptığı konuşmaya cevaben kamuoyu duyurumuzdur.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs almak üzere;

2016 yılından bugüne kadar toplam 1.451.545 ortaöğrenim öğrencisi burs başvurusu yapmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2016-2021 yıllarında toplam 91.369 öğrenciye burs verilmiştir.

Başvurular, öğrencilerin beyanına göre güven esasına dayalı olarak elektronik ortamda alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin mağdur olmamaları için beyanları esas alınarak burslar hızlı bir şekilde bağlanmakta, daha sonra beyanların SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) üzerinden kontrolü yapılmakta, beyana aykırı bir durum tespit edildiğinde burslar derhal kesilmekte ödenen miktar yasal faiziyle geri alınmaktadır.

Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 Şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır. 51 üniversite öğrencisi puan yeterliliğiyle burs kazanmıştır. 8 öğrencinin ise "şehit çocuğu" olması nedeniyle bursları devam etmektedir. Sonuç olarak herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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