Son dakika: Ankara’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 3 kişi yakalandı

FETÖ'nün yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik çalışma yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensubu eski üst düzey sorumlu olan ve haklarında mahkemelerce aranma kaydı bulunan zanlıların Ankara'da güncel faaliyet göstermeye çalıştıklarını belirledi. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonrasında faaliyetlerini örgüt talimatları doğrultusunda gizlilik içerisinde devam ettirmeye çalışan şüphelilere yönelik uzun süreli takip yapıldı.

ESKİ YÖNETİCİLERİ SAKLANDIKLARI EVLERDE YAKALANDI

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, daha önce FETÖ'nün Rize İl Ablalığı yaptığı tespit edilen, çeşitli kademelerde örgütte görev aldığı ve halen örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen B.O. ile FETÖ'nün eski Ankara Sincan Bölge İmamlığı ve Eyalet Talebe Mesullüğü yaptığı bilinen Ş.K., ve örgüt üyesi A.K. yakalandı. Zanlıların tümünün FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı öğrenildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENECEK

Zanlıların saklandıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda hatlı ve hatsız telefonlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için telefonların ve dijital materyallerin incelenmesi için İstihbarat, TEM ve Siber Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan özel ekip kuruldu.