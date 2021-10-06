Boji köpek takip var mı? Boji nerede? Boji kelime anlamı nedir?
Boji nerede? Boji köpek takip var mı? Sosyal medyanın gündemine oturan sevimli köpek Boji hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Takip cihazı takılan Boji, otobüs, metro ve metrobüs gibi araçlara binmeyi seviyor. Peki; Boji nerede? Boji takip uygulaması var mı? İşte yanıtı!
Boji nerede? Boji köpek takip uygulaması merak ediliyor. Boji takip uygulamasının olup olmadığı İstanbullular tarafından sorgulanıyor. Boji kelime anlamı nedir? İstanbul'da birçok toplu taşıma aracında dolaşan Boji'ye mikroçip takılmıştı.
BOJİ NEREDE?
İstanbul'da bir çok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpeğe mikroçip takıldı. Boji adı verilen köpek özel uygulama üzerinden adım adım takip ediliyor. Takip sistemiyle Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde toplu ulaşım araçlarıyla en az 30 kilometre gezdiği de belirlendi.
Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı. Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji'nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı.
Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü. Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ancak seyahati Avrupa yakası ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor. Uygulama ile Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi.
Günde en az 30 kilometre gezen Boji 10.30-15.30 saatleri arasında Göztepe'den Kartal'a, Kartal'dan Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'den tekrar inip dinlendikten sonra yolculuğuna devam etti. Boji tüm yolculuk kurallarına vakıf, inen yolculara yol veriyor, bekleyip tren içine geçiyor sakin bir şekilde içeri geçip kendisine bir yer buluyor, metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor. Boji yolcular tarafından da çok seviliyor.
BOJİ NE DEMEK?
Boji demiryolu taşıtlarının bir bileşenidir. Görevi tekerleklerin hareketini sağlamak ve taşıtın geri kalan kısmını taşımaktır.
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- Boji köpek takip var mı? Boji nerede? Boji kelime anlamı nedir?
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