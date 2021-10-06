Boji köpek takip var mı? Boji nerede? Boji kelime anlamı nedir?

Boji nerede? Boji köpek takip uygulaması merak ediliyor. Boji takip uygulamasının olup olmadığı İstanbullular tarafından sorgulanıyor. Boji kelime anlamı nedir? İstanbul'da birçok toplu taşıma aracında dolaşan Boji'ye mikroçip takılmıştı.

BOJİ NEREDE?

İstanbul'da bir çok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpeğe mikroçip takıldı. Boji adı verilen köpek özel uygulama üzerinden adım adım takip ediliyor. Takip sistemiyle Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde toplu ulaşım araçlarıyla en az 30 kilometre gezdiği de belirlendi.