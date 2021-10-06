Son dakika: MİT'den Gara'da müthiş operasyon! Şehitlerin kanı yerde kalmadı: PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında önemli mesajlar veren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "İnce temizlik dediğim dönem başlamış durumda. Sadece inlerine girmekle kalmadık, akıllarına girdik uykularına girdik. Ve şu an dağdaki bütün o mahlukatların hepsi benim sıram ne zaman gelecek korkusuyla yaşıyor." dedi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012'de Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
"İNCE TEMİZLİK BAŞLADI"
Başbuğ, "Müjdeler ardı ardına geliyor. Şükürler olsun çok büyük bir noktaya gelmiş durumdayız. Özellikle terörle mücadelede. Çünkü bu millet inandı. Yıllardır çok maddi manevi kayıplar yaşadık. Genel başlıkta ince temizlik dediğim dönem başlamış durumda. Çapulcu sürüleri insan kılığına girmiş mahlukatları hem yurt içinde hem yurt dışında büyük operasyonlarla etkisiz hale getirirdik fakat bu kalmadı. Çünkü örgütte büyük bir çözülme dağılma söz konusu ve özellikle Irak'ta yapılan son operasyonlardan sonra artık örgüt bitti diyebilirsiniz. Sadece inlerine girmekle kalmadık, akıllarına girdik uykularına girdik. Ve şu an dağdaki bütün o mahlukatların hepsi benim sıram ne zaman gelecek korkusuyla yaşıyor. Örgüt arasında emir komuta bitmiş durumda irtibat dağılmış durumda. Örgütün sözde karargah dediği bütün yerler yerle bir edilmiş durumda. Sözde lider kadro arasında da büyük bir panik söz konusu." ifadelerini kullandı.
MİT'DEN MÜTHİŞ OPERASYON
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Operasyonda, 2012'de Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.
ÇOK SAYIDA KANLI EYLEME KATILDI
Terör örgütüne 1999'da katılan terörist Özcan Yıldız'ın, uzun yıllar yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2013'te Irak'ın kuzeyine kaçarak Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.
GARA BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ
MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Yıldız'ın geçen yıl örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara bölgesinde görevlendirildiği tespit edildi.
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