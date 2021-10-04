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FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Ergün Bildik yakalandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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FETÖ’nün emniyet mahrem imamı Ergün Bildik yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurduğu özel ekip FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine nefes aldırmıyor. Özel ekip, son olarak firari emniyet mahrem imamı Ergün Bildik’i saklandığı gaybubet evinde gözaltına aldı. Firari FETÖ’cünün yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve başkasının adına sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün oluşturulduğu özel ekip, firari FETÖ'cülerin izini sürerken düzenlediği başarılı operasyonlar ile tek tek yakalıyor. 4 yıldır firari olan ve Emniyet Teşkilatın üst düzey yöneticilerine sohbet veren Ergün Bildik'in izine süren özel ekip Ankara Yenimahalle'de gaybubet evinde saklandığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan özel ekip, düzenlediği operasyonla Ergün Bildik'i gözaltına aldı. Firari FETÖ'cünün yakalanmamak için kılık değiştirildiği ve başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Örgüt içinde önemli bir konuma sahip olan emniyet mahrem imamı Ergün Bildik, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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