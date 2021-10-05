PKK elebaşı Duran Kalkan CHP’ye akıl verdi: HDP’ye muhtaçsınız! İş birliği devam etmeli

"HDP'YE MUHTAÇSINIZ"

Konuyla ilgili Kandil'den, CHP ve HDP'ye öneri geldi. Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğu, ittifakın devam etmesini söyledi. HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, "Mesela HDP'nin bu çıkışı; bazı CHP'liler ters yorumlayabilir ama öyle değil, CHP'lilerin de önünü açtı. Güçlendirdi. İrade kazandırdı. Yoksa AK Parti-MHP'nin koltuk değneği olmuştu yani. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP'ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullanmıştı.