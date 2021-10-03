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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP sevdası dinmek bilmiyor "HDP'nin açıklaması değerli görüşmeye hazırız"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP sevdası dinmek bilmiyor HDP’nin açıklaması değerli görüşmeye hazırız

CHP ile HDP arasındaki ittifakta son dönemde yapılan açıklamalar sonrası gerilimin arttığı yönünde yapılan yorumların ardından aradaki gerilimi düşürmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile görüşmeye hazır olduklarının altını çizerken, HDP'nin 1 maddelik tutum belgesini ise değerli bulduğunun altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, HDP'nin iki yüzlü siyasetinin bir ifadesi olan 11 maddelik tutum belgesini ise "değerli" bulduğunu kaydetti.

MUTAHAP İMRALI TARTIŞMASI

HDP eski Eş Başkanı Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu'na "Muhatabının HDP değil İmralı olduğunu" söylemesi siyasette "muhatap" tartışması başlatmıştı.

11 MADDELİK AÇIKLAMA GÜNDEM OLMUŞTU

HDP'nin terör örgütü PKK ile bilinen organik bağını bir kez daha gözler önüne serilmesi ittifakın diğer ortakları CHP ve İyi Parti'de 'sözde' rahatsızlığa neden olmuştu. Bunun üzerine HDP iki yüzlü siyasetine bir örnek daha vererek 11 maddelik tutum belgesi açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP'YE YEŞİL IŞIK

CHP'nin Abant'ta toplanan kampında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin tutum belgesini değerlendirirken "görüşmeye hazırız" mesajı verdi.

HDP'NİN AÇIKLAMASI DEĞERLİ

Kılıçdaroğlu, "HDP ile de zaman olursa, ortam olursa görüşürüz. Görüşmeyiz diye kuralımızı yok. Kürt sorunun çözümü konusunda Parlamento'nun yetkili görülmesi değerli bir şey. Toplumda kendilerine yönelik var olan kaygıları gidermeye dönük de bir anlamda hazır olduklarını söylüyorlar. Bu da çok önemli. HDP'nin yaptığı açıklamayı bu bağlamda değerli buluyoruz." dedi.

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