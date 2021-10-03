CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP sevdası dinmek bilmiyor "HDP'nin açıklaması değerli görüşmeye hazırız"

HDP'NİN AÇIKLAMASI DEĞERLİ

Kılıçdaroğlu, "HDP ile de zaman olursa, ortam olursa görüşürüz. Görüşmeyiz diye kuralımızı yok. Kürt sorunun çözümü konusunda Parlamento'nun yetkili görülmesi değerli bir şey. Toplumda kendilerine yönelik var olan kaygıları gidermeye dönük de bir anlamda hazır olduklarını söylüyorlar. Bu da çok önemli. HDP'nin yaptığı açıklamayı bu bağlamda değerli buluyoruz." dedi.