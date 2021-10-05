6 Ekim’de otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’da otobüsler bedava mı?
6 Ekim İstanbul’da otobüsler bedava mı? 6 Ekim’de otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerin yanı sıra vatandaşlara da çeşitli jestler yapılacak. Resmi tatil olmayan bu önemli günde vatandaşlar 6 Ekim İstanbul’da otobüsler bedava mı sorusuna yanıt arıyor. 6 Ekim otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? İşte merak edilen konunun yanıtı!
6 Ekim İstanbul otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul otobüsler bedava mı? 6 Ekim tarihinde tüm coşkusuyla kutlanacak İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle birçok etkinlik yapılacak. Bu tarihte resmi tatil olacağı sanılıyordu ancak herhangi bir resmi tatil bulunmuyor. Ancak toplu taşıma kullanacak İstanbulluları ilgilendirecek bir karar bulunuyor. Peki; 6 Ekim İstanbul otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? İstanbul'da otobüsler bedava mı? İşte detaylar!
6 EKİM'DE İSTANBUL'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI?
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Kurumun resmi hesabı üzerinden, 'İstanbul'un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.' açıklaması yapıldı. Açıklamada, @ietttr @metroistanbul @sehir_hatlari @ulasimistanbul hesapları ilişkili hale getirildi.
6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?
İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.
Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.
İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.
Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.
Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.
6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO bugün var mı? 5 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı yok mu?
- 6 Ekim’de otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’da otobüsler bedava mı?
- Gözler MSB'de! Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2021 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- Lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasak mı?
- 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu için dikkat çeken tarih! Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor!
- Tarih açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman? Jandarma 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
- KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Kimler burs alabilecek?
- 1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…
- Ve çıktı! Windows 11 nasıl indirilir? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Windows 11 güncelleme yükseltme yolları
- Ece Ronay Mehmet Ali Erbil mesajları ifşa! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı! Fenomen Ece Ronay kimdir?
- Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...