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Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü kebapçıları' sözüne MHP açıklık getirdi! Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ve Aysel Tuğluk aynı sofrada

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Devlet Bahçeli’nin ’Bölücü kebapçıları’ sözüne MHP açıklık getirdi! Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ve Aysel Tuğluk aynı sofrada

Devlet Bahçeli'nin 'bölücü kebapçıların işsizlikte payı var' sözleri hakkında yapılan eleştirilere, MHP'den fotoğraflı yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in paylaştığı fotoğrafta Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ve Aysel Tuğluk'un kebap yediği görülüyor.

Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, "Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullandı.

MHP liderinin bu sözlerle kimi kastettiği merak edilirken CHP ve HDP'li vekiller Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla Bahçeli'ye yönelik eleştirilere son noktayı koydu.

CHP-HDP-PKK KEBAP SOFRASINDA
Yönter'in paylaştığı fotoğrafta, HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği görülüyor. Öte yandan fotoğrafta HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı da yer alıyor.

Yönter fotoğrafa, "Bölücü Kebapçılar...Hainsiniz..." notunu da düştü.

Bahçeli'yi hedef alan bir diğer isim ise Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu, "Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var. Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından. Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin" dedi.

"BÖLÜCÜ KEBAPÇILARIN UMUDUSUN"
Davutoğlu'nun bu açıklamasının ardından Yönter, "O bölücü kebapçıların umudusun, serokusun...Allah yalanından, iftirandan, itibarsızlığından Türk milletini korusun..." ifadelerini kullandı.

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