Devlet Bahçeli’nin ’Bölücü kebapçıları’ sözüne MHP açıklık getirdi! Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ve Aysel Tuğluk aynı sofrada

Yönter fotoğrafa, "Bölücü Kebapçılar...Hainsiniz..." notunu da düştü.

Bahçeli'yi hedef alan bir diğer isim ise Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu, "Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var. Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından. Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin" dedi.