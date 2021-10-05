ABD'den Türkiye'ye güldürecek teklif "Patriot veririz ama test dahi edemezsiniz" Türkiye neden S-400 aldı?

ABD SATACAKTI AMA TEST İÇİN İZİN VERMEYECEKTİ

"ABD'lile şunu söylüyor. 'Biz Türklere Patriot vermek istedik ama onlar tercih olarak S-400'ü aldılar.' diye bir söylem var. Doğru olan şu. Onların bize teklif ettikleri Patriot satışındaki şartlar bizim açımızdan kabul edilmesi çok zor olan şartlardı. O masadaki görüşmelerde belirli bir kırmızı çizgi çektiler ve oradan bir adım geri atılmadı. Sistemi alsanız test dahi edemezsiniz. Bunun çok daha ötesinde şartlar vardı. İkinci teklif de çok geç verildi o da çok ileri şartlarla verildi. Bunun anlaşılmasında fayda var. Patriot teklifi vardı ancak teklif gerçekten kabul edilebilir bir teklif değildi. Amerikalılar sürekli olarak Türkler bunu tercih meselesi yaptılar. Türkler bizimkini almadı S-400'ü aldı söyleminde bulunuyor.