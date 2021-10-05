Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in popüler Fps oyunu Valorant dün dünya çapında beklenmedik bir çöküş yaşadı. Süreç sonrasında oyun oynamak isteyenler hatanın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Daha önce Riot Games KAY/O'nun gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.