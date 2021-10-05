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Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
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Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?

Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant, gece yarısı bir anda tüm dünya genelinde çöktü. Yaşanan sorun sonrasında oyunseverler gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?

Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in popüler Fps oyunu Valorant dün dünya çapında beklenmedik bir çöküş yaşadı. Süreç sonrasında oyun oynamak isteyenler hatanın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Daha önce Riot Games KAY/O'nun gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.

Valorant'ta sunucu hataları zaman zaman devam ediyor.

HATALAR HENÜZ DEVAM EDİYOR

Şu an hala sunucular devre dışı durumda. VALORANT henüz Twitter'dan bir açıklama yapmadı. Sunucular devre dışı kaldığı anda eğer oyunda iseniz muhtemelen o oyun iptal edilecek ve puan kazanmayacak veya kaybetmeyeceksiniz. Bir gelişme olursa bu haberi güncelleyeceğiz.

*Güncelleme: 01: 10'dan itibaren sunucular tekrar çevrimiçi duruma geldi ve oyun oynanılabiliyor, fakat İstanbul sunucusuna ulaşılamıyor. Bağlantının koptuğu oyun ise kariyer sekmesinde gözükmüyor.

**Güncelleme: 01: 30 sularında oyuna 140 MB'lik bir güncelleme geldi.

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