Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant, gece yarısı bir anda tüm dünya genelinde çöktü. Yaşanan sorun sonrasında oyunseverler gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in popüler Fps oyunu Valorant dün dünya çapında beklenmedik bir çöküş yaşadı. Süreç sonrasında oyun oynamak isteyenler hatanın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?
Daha önce Riot Games KAY/O'nun gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.
Valorant'ta sunucu hataları zaman zaman devam ediyor.
HATALAR HENÜZ DEVAM EDİYOR
Şu an hala sunucular devre dışı durumda. VALORANT henüz Twitter'dan bir açıklama yapmadı. Sunucular devre dışı kaldığı anda eğer oyunda iseniz muhtemelen o oyun iptal edilecek ve puan kazanmayacak veya kaybetmeyeceksiniz. Bir gelişme olursa bu haberi güncelleyeceğiz.
*Güncelleme: 01: 10'dan itibaren sunucular tekrar çevrimiçi duruma geldi ve oyun oynanılabiliyor, fakat İstanbul sunucusuna ulaşılamıyor. Bağlantının koptuğu oyun ise kariyer sekmesinde gözükmüyor.
**Güncelleme: 01: 30 sularında oyuna 140 MB'lik bir güncelleme geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...
- Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Ekim internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?
- Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?
- 0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...
- AÖL son dakika: AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?
- 5 bin jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? JGK son duyurular...
- EDHO bugün var mı? 5 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı yok mu?
- 6 Ekim’de otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’da otobüsler bedava mı?
- Gözler MSB'de! Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2021 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- Lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasak mı?
- 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu için dikkat çeken tarih! Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor!