Yalan, iftira, algı operasyonları... İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın skandalları rapor oldu | 320 milyon TL’yi nasıl batırdı?

HERHANGİ BİR YALANLAMA GELMEDİ

İddialarla ilgili ne Türkkan'dan bir yalanlama geldiği ne de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir açıklama geldiğine ne de İYİ Partili isimlerin bir girişimde bulunduğuna dikkat çekilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de Türkkan'ın kredileri kullandığı söylenen çiftlik ve fabrikalarında ise kaçak yapılar tespit edilmiş, Kocaeli'nin Dilovası'nda bulunan çiftliğinde yapılan denetimlerde çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edilen Türkkan'ın, bir kısmı orman arazisi üzerinde bulunan çiftliğine ait yapıların ruhsatının ve izninin olmadığı ortaya çıkmıştı. Lütfü Türkkan'a 662 bin TL ceza kesilerek bu yapılar yıkılmıştır. Türkkan'ın hukuksuz faaliyetleri bununla da sınırlı kalmamıştır. Yıkım işlemi ve durumla ilgili haber yapmak için bölgede bulunan İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın yeğeni, şoförü ve korumaları tarafından darp edilmiştir. Basın özgürlüğü konusunda sürekli eleştiriler yapan ve Türkiye'de özgürlüğün olmadığını iddia eden Türkkan, kamuya haber aktarmakla görevli olan bir basın mensubunun darp edilmesinde birinci sorumlu olmuştur. Konuyla ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, doğru bir şey mi, aferin iyi yaptı mı diyorsanız hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış, ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben. Elbette ki yanlış elbette ki geçmiş olsun açıklamasında bulunarak son derece zayıf tonda bir geçmiş olsun dileğinde bulunmuş ancak Türkkan'a parti içerisinde herhangi bir kınama ya da yaptırım uygulanmamıştır."