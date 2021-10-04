İYİ Partili Lütfü Türkkan 320 milyon lirayı nasıl batırdı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, fabrika ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 320 milyon lirayı geri ödeyemedi. Türkkan hakkında icra takibi başlatılacağı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Rabia Sezer Katırcıoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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