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İYİ Partili Lütfü Türkkan 320 milyon lirayı nasıl batırdı?

A Haber
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Giriş: 04.10.2021 13:35
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, fabrika ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 320 milyon lirayı geri ödeyemedi. Türkkan hakkında icra takibi başlatılacağı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Rabia Sezer Katırcıoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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