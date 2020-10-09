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İYİ Partili vekil Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'dan bir skandal daha! Cuma vakti şampanya patlatıp Instagram'dan paylaştı

Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatması ve babasının forsunu kullanarak siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri ile gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili 'ın kızı , yine bir skandala imza attı. Bebek'teki lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Dilara Türkkan, Cuma vakti şampanya patlatarak hesabından paylaştı. Rezalet görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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İYİ Partili vekil Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'dan bir skandal daha! Cuma vakti şampanya patlatıp Instagram'dan paylaştı

Skandal sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan yine bir skandala imza attı.

CUMA VAKTİ ŞAMPANYA PATLATIP INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Belek'te lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Dilara Türkkan, Cuma vakti şampanya patlatarak Instagram'da paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR
Görüntülere sosyal medyadan tepki veren vatandaşlar, Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.



İLK SKANDALI DEĞİL! YASALARI ÇİĞNEDİ
Daha önce de Dilara Türkkan, emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınlamıştı.

Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirilmişti.

ERKEK DANSÖZ OYNATTI
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.



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