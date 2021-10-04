04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrası Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi

Son dakika: Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrası Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı sonrası Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi

Son dakika haberine göre; Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.

SON DAKİKA HABERİ | Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla YİK Başkanlığına getirildiği belirtildi.

Partinin YİK Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün, 1 Ekim'de, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle boşalmıştı.

‘Milli Görüş’ün ağabeyi’ne veda! 'MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN AĞABEYİ'NE VEDA!
Oğuzhan Asiltürk vefat etti OĞUZHAN ASİLTÜRK VEFAT ETTİ
‘Milli Görüş’ün ağabeyi’ne veda!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA